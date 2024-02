Fútbol de Verano: El rojo de San José lidera la tabla de posiciones de la Zona B

En la noche del miércoles 21 de febrero, se disputó una nueva fecha del Torneo de Preparación, Fútbol de Verano; que organiza la dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez.

✔️Los Resultados:

El Progreso 2 (Prediger Tomás, Ortelli Matías) Blanco y Negro 1 (Recofsky Mariano)

Independiente 2 (Aliberti Emiliano x 2) Deportivo Sarmiento 0

✔️Tabla de posiciones:

????Independiente 4 pts.

????Deportivo Sarmiento 3 pts.

????El Progreso 3 pts.

????Blanco y Negro 1 pt.

(*Jugador Anrique Tomas (Deportivo Sarmiento) se pierde la próxima fecha).

➡️La próxima fecha del torneo de Verano tendrá lugar este fin de semana con el siguiente cronograma:

✔️Sábado 24 de febrero:

????Boca Juniors vs. Atlético Huanguelén, 20hs.

????San Martín de Santa Trinidad vs. Unión 20hs.

????El Progreso vs. Independiente, 20:15hs.

✔️Domingo 25 de febrero:

????Blanco y Negro vs. Deportivo Sarmiento, 21:00hs.