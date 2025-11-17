Fiesta de las Colectividades: 🫶Orgullosos de ser suarenses con historia

El domingo 16, el Mercado Municipal de las Artes “Jorge Luis Borges” se llenó de color, música y sabores en una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, una celebración que rinde homenaje a quienes eligieron Coronel Suárez como su “lugar en el mundo”, preservando con orgullo sus costumbres, su gastronomía y su cultura, organizada por la Dirección de Gestión Cultural.

🍝🥟🍪Desde el mediodía, los vecinos disfrutaron de un Patio Gastronómico colmado de aromas y platos típicos de distintas comunidades: italiana, alemana, mexicana, venezolana, española, argentina y sirio-libanesa, que ofrecieron al público una experiencia culinaria única.

😊La jornada contó con la participación del Jefe de Gabinete Mauro Moccero, quien destacó la importancia de revalorizar la historia, la gastronomía y la música de nuestras colectividades, celebrando especialmente el compromiso de las nuevas generaciones que se suman a mantener vivo el legado de los antepasados.

💯“Orgullosos de todos ustedes y aún más orgullosos de ser suarenses, porque valoramos y trabajamos por cada uno de ustedes”, expresó.

🎶La música tuvo un papel protagónico con la brillante actuación de la Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier”, que interpretó obras dedicadas a las colectividades del mundo. También hubo espectáculos musicales, danzas tradicionales y cocina en vivo, que hicieron de la jornada un verdadero encuentro cultural para disfrutar en familia.

🇮🇹🇧🇷🇮🇱La alegría y el compromiso de cada colectividad se sintió en cada espacio del mercado, trabajando unidas para darle vida a una fiesta que refleja la diversidad, la historia y la identidad que comparten todos los suarenses.

🙌Una jornada para reencontrarnos con nuestras raíces, celebrar la convivencia y poner en valor la riqueza cultural que nos une.

Orgullosos de ser suarenses con historia.