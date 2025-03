Distinci贸n Yvonne Trillia de Leschot 2025馃帡锔廙arita March dedic贸 el reconocimiento a las mujeres que luchan en las inundaciones de Bah铆a Blanca

El pasado domingo, en el Mercado de las Artes, se homenaje贸 la trayectoria de una docente de vocaci贸n y con un largo camino recorrido. En un emotivo acto, Marita March recibi贸 de manos del Jefe de Gabinete, Mauro Moccero, la distinci贸n Yvonne Trillia de Leschot 2025.

馃幍鈥淟a m煤sica lleg贸 a m铆 a trav茅s de mi pap谩, que era un hombre apasionado por todo tipo de m煤sica鈥, record贸 la docente distinguida, en el marco de la conmemoraci贸n por el D铆a Internacional de la Mujer.

馃懇鈥嶐煆獿a docente record贸 que sus comienzos fueron como como maestra de grado, y luego se aboc贸 a la m煤sica al recibirse de profesora de piano.

馃檵鈥嶁檧锔忊淭odas las maestras, cuando empezamos a trabajar, no sabemos en qu茅 nos metemos, pero yo tuve una experiencia maravillosa, siempre rodeada de hermosas mujeres: mi madre, que me oblig贸 a estudiar; mis hermanas; en el colegio, las maestras, profesoras y directoras; y en el trabajo鈥, resalt贸.

馃┓Destac贸 el amor que sus alumnos siempre sintieron por la m煤sica; disfrutando de sus clases que puede vivenciar con las experiencias que le relatan con el paso de los a帽os.

馃鈥淎 todos les encantaba esa hora de clases porque nos divert铆amos. No deber铆a haber ni clases de m煤sica ni matem谩ticas, si el ni帽o no se divierte, y eso lo aprend铆 con el trabajo que realizan las maestras Jardineras; todo se aprende jugando鈥, subray贸.

馃檶Por 煤ltimo, Marita March extendi贸 un mensaje a la comunidad y en especial a las mujeres.

鈥淣adie est谩 solo nunca y menos las mujeres, cuando tenemos mujeres amigas鈥, expres贸, agradeciendo a todos los presentes por acompa帽arla en este reconocimiento.

馃懇鈥嶁潳锔忊嶐煉嬧嶐煈┾淟e quiero dedicar esta distinci贸n a todas las mujeres de Su谩rez y a todas las mujeres de Bah铆a Blanca. A todas las que est谩n luchando, a las maestras que juntan ropa en los colegios, a las enfermeras. Para todas ellas, dedico un aplauso鈥, cerr贸 emocionada.

馃懁Con palabras cargadas de reconocimiento Jessica Leschot hija de Yvonne Trillia de Leschot, agradeci贸 el recordar a su madre en cada mujer protagonista del distrito de Coronel Su谩rez.

鈥淒urante su larga carrera, cu谩ntos j贸venes han aprendido a amar el canto y la m煤sica gracias a la pasi贸n que les inculc贸 Marita (March), esos rayos de sol que atraviesan la tormenta; gracias Marita por haber ense帽ado toda tu vida鈥, se帽al贸