Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas

El pueblo Malvinero de Coronel Suárez se sumó al reconocimiento de los héroes de la Gesta del Atlántico Sur

El Jefe de Gabinete Mauro Moccero participó del acto en conmemoración del 41º aniversario del Día del Veterano y de los caídos en Malvinas, en representación del Intendente Municipal Ricardo Moccero. Destacó el acompañamiento del Ejecutivo Municipal en revalorizar el Parque de la Gloria, con obras de infraestructura como la construcción de baños, iluminación Led del predio y el trabajo de la secretaria de Servicios Públicos, con un empleado municipal, exclusivo para el mantenimiento del predio. “Este es un espacio de reconocimiento permanente a nuestros Héroes de Malvinas y es nuestra obligación como Gestión Municipal, acompañar su crecimiento, porque Malvinas no sabe de olvidos”, remarcó al tiempo que adelantó las gestiones para avanzar en los próximos meses en el museo de Malvinas.

A 41 años de la Guerra de Malvinas es una causa que los argentinos debemos abrazar todos los días; no basta recordar sólo el 2 de abril; la causa Malvinas no la debemos olvidar ni como pueblo, ni como Nación.