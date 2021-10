Deportes-Juegos BA:Se acerca la etapa de semifinales provinciales de los Juegos Bonaerenses 2021

El cronograma de competencia comenzará el lunes 18 de octubre en Tandil donde competirán: Fútbol 5 Sub 18 femenino, Hockey Sub 14, 16, Sub 18 femenino y Sub 18 masculino y Rugby masculino Sub 16.