Continúa la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2024

Los equipos suarenses de Fútbol Sub 14 libre masculino, Sub 18 libre femenino y Vóley masculino libre Sub 15 y Sub 17 pasaron al interregional.

????El próximo lunes 5, continúa la etapa regional de la competencia en las disciplinas Tenis de Mesa y Tenis de Mesa PCD, en la localidad de Tornquist.

????El martes 6 de agosto, Vóley Femenino en Puan y el miércoles 7, sóftbol en Daireaux.