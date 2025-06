Se juega este domingo la 13ª fecha del Apertura en la Liga Regional de Fútbol, ante última de la etapa clasificatoria.

Con ocho clasificados para los Octavos de Primera y ocho plazas vacantes en Primera Masculino que le da la posibilidad matemática a todos los clubes de lograr su clasificación; cuatro clasificados a los Cuartos de Reserva y de Primera Femenino y otros cuatro casilleros libres en cada división, los clubes se enfrentan desde las 11 en femenino, 13 en Reserva y 15 horas en primera masculino en una rueda que tiene como atractivo a los clásicos de Coronel Suárez, el de los pueblos alemanes y el de Puan.

La programación:

Zona “A”

Racing Club vs. A. Huanguelén

Tiro Federal (P) vs. Puan F. Club

Club Sarmiento vs. San Martín (C) – Femenino, Reserva y Primera

Libre: Peñarol (Pigüé)

Zona “B”

Boca Juniors vs. E. de Comercio – Femenino, Reserva y Primera

Blanco y Negro vs. Deportivo Sarmiento – Femenino, Reserva y Primera

Peñarol (Guaminí) vs. Independiente (R) – Femenino, Reserva y Primera

Libre: Deportivo Rivera

Zona “C”

D. Argentino vs. San Martín (ST) – Femenino, Reserva y Primera

El Progreso vs. Independiente (SJ) – Femenino, Reserva y Primera

Automoto vs. Unión Pigüé – Femenino, Reserva y Primera

Libre: Unión (Tornquist)