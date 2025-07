𝗗𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗔𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹

El Intendente Ricardo Moccero participó junto al Gobernador Axel Kicillof del 3º Encuentro Anual del Programa PUENTES, desarrollado este viernes en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. Allí, firmó el convenio para sumar una nueva oferta académica en CREUS: la Diplomatura en Inteligencia Artificial, dictada por la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

“Cada nueva carrera es una puerta que se abre al futuro”, afirmó el Intendente Ricardo Moccero, destacando la inversión en nuestros jóvenes. Por su parte, el Gobernador Axel Kicillof subrayó: “aquí hay un Estado provincial que no mira con indiferencia, sino que acompaña a todos los pibes y pibas que quieren seguir estudiando.”

En Coronel Suárez, la gestión de Ricardo Moccero logró consolidar a CREUS (Centro Regional Educativo Universitario Suarenses) como un verdadero centro universitario regional, con más de 400 estudiantes cursando actualmente, 7 carreras de universidades nacionales y un crecimiento constante en la matrícula y oferta académica. Además, más de 100 jóvenes de Coronel Suárez se encuentran alojados en residencias municipales en Bahía Blanca, La Plata, Buenos Aires y el propio distrito, gracias al compromiso municipal con la educación pública.

“El futuro de nuestras juventudes no puede esperar. Por eso seguimos apostando a la universidad pública, gratuita y de calidad en el interior. Porque la educación transforma, dignifica y da oportunidades reales”, aseguró Moccero.

Kicillof, destacó que “así como la educación es un derecho, la universidad es un vehículo para el futuro, para cumplir los sueños y para llegar más lejos como persona, como comunidad y como pueblo”.

Este nuevo logro para Coronel Suárez es posible gracias a un modelo de gestión que defiende la educación como política de Estado, con un Estado presente que no ajusta, sino que invierte en el futuro de los jóvenes.