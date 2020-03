“No hay casos confirmados ni sospechosos de Coronavirus en Coronel Suárez, pero seguramente en los próximos días los tendremos, por eso: quédate en casa”

Afirmó el médico cardiólogo Mariano Sein en una interesante conferencia de prensa junto al doctor Benger y Lefevre en el Círculo Médico local, donde instó a la población a ser responsables y conscientes en el cuidado individual y colectivo en el marco de la Emergencia Sanitaria, con el propósito de disminuir el impacto sanitario de la pandemia en Coronel Suárez.



El sistema sanitario deberá enfrentar en las próximas semanas un desafío inédito que requerirá de la optimización de todos sus recursos humanos, físicos y económicos.

Por tal motivo, el Círculo de Médico de Coronel Suárez, representado por los doctores Mariano Sein, Juan Benger, Mauro Lefevre y el director del hospital municipal Osvaldo Maldonado, brindaron una conferencia, para solicitar a la población “extremar” las acciones colectivas de prevención, pensando en el bien de todos, para frenar el ingreso del virus a Coronel Suárez.

“Queremos reforzar la información para la comunidad, reforzar la necesidad de un confinamiento social, no vayamos a bares, clubes, suspendamos peluquería, controles médicos innecesarios que no sean de patologías agudas”, indicó el doctor Mariano Sein.

Extremando las medidas de prevención y aislamiento, el profesional indicó que “lograremos que los casos de Coronavirus no vengan todos juntos” y que el servicio de salud “no colapse”.

Explicó que un caso asintomático contagia hasta 6 personas por día y hasta 48 horas antes de presentar los síntomas del CORONAVIRUS.

“Por lo tanto si no logramos rápidamente aislar a esa gente que no tiene los síntomas, cuando se confirmen, rápidamente la ciudadanía reproducirá la enfermedad y el sistema de salud podría colapsar”.

“Se están tomando todas las medidas necesarias para que no pase, si todo esto viene junto, probablemente no podamos brindar el servicio que necesitemos”, indicó.

Al hablar de la importancia de “cumplir con la cuarentena” y el “aislamiento” indicó que las personas deben estar aislados totalmente, no tener contacto con nadie.

“Lo ideal sería que permanezcan en un ambiente que tenga acceso a utensilios propios, que se limpien frecuentemente, que tengan acceso a baño propio y si no lo tiene que se limpie y se lave con detergente y lavandina diluida, que la lavandina se seque sola, que esté 20 minutos en contacto con la superficie porque elimina rápidamente el virus”, explicó el profesional.

“No puede compartir ni utensilios, ni sábanas, ni nada por 14 días para asegurarnos que si da positivo, no sea reproductor del virus”.

Fue contundente en afirmar que “no estamos de vacaciones” por lo que señaló como fundamental no recibir visitas de amigos o familiares durante el fin de semana largo, al igual que el aislamiento de los estudiantes que regresaron de grandes ciudades donde ya existen casos de Coronavirus.

“No sabemos de dónde podría venir el contagio. Si viene un estudiante universitario debe quedarse 14 días en casa, sin grandes contactos, seamos responsables en esta situación, si se difunde el virus, el costo va a ser más alto y más prolongado.”

“Son medidas súper antipáticas para las mamás y papás, pero si no nos protegemos entre todos, no podemos combatir esta situación”.

Solicitó reprogramar las consultas médicas a consultorios ambulatorios, como así también, no asistir a la guardia por situaciones que podamos resolver de otra manera, si no son patologías agudas o accidentes.

Por trámites administrativos enviar a familiares menores a 60 años de menor riesgo y promover medios de contactos web o whatsapp.

Con respecto al alcohol en gel, indicó que, en el marco de la demanda, habrá un déficit del producto, por lo que aconsejó el lavado de manos con agua y jabón.

“Es más efectivo el agua y el jabón con un buen lavado de manos, como les mostramos en los folletos, es más barato, más accesible. Prioricemos el lavado de manos y dejemos el alcohol para cuando tengamos que salir.”

“Evitemos la circulación, evitemos salir en estos días, por más que sean lugares cercanos. Tenemos una página de información oficial, no consuman información falsa, por eso hemos centralizado en la página: www.circulomedicocoronelsuarez.gob.ar ”, remarcó.

Afirmó “no hay caso confirmado ni sospechosos en Coronel Suárez, ni ninguna toma de muestra, pero seguramente en los próximos días los tendremos, por eso quédate en casa”, destacó y agregó “la etapa de epidemia será mucho más dura y rígida, donde el sistema de salud va a tener un papel preponderante”.