MOCCERO Y MIGLIAVACA DESMINTIERON POSIBLES TRASLADOS DE PACIENTES CON CORONA VIRUS A SUÁREZ

Al respecto Migliavaca, indicó “nunca se pensó en esa posibilidad, nos comentaron de la derivación de pacientes dentro del propio del AMBA, pero nunca se pensó en una derivación de pacientes al interior de la provincia, menos a lugares donde no hay casos de covid, siendo además aclarado por el Jefe de Gabinete Carlos Bianco”. ⠀

El Intendente Ricardo Moccero manifestó que se intensificarán los controles en los accesos al distrito y que se clausurarán los locales gastronómicos que no cumplan con la cantidad de personas estimadas según protocolos y horarios establecidos en el marco de la pandemia. “No podemos relajarnos, entre todos nos cuidamos”, afirmó el Jefe Comunal.⠀

“No ingresa ninguna persona que no tenga domicilio en Coronel Suárez y si lo tiene también debe tener un permiso municipal. Algunos consideran que es una medida exagerada. Para nosotros no. Estamos sanos, estamos protegidos porque todos respetamos las normas. Cada persona que venga de Buenos Aires, Olavarría o Bahía Blanca debe presentar un hisopado y cumplir con un protocolo riguroso, sino no puede ingresar a Coronel Suárez”.⠀

“Decir que yo acepté que vengan pacientes del conurbano es mentira y de alguien con mucha maldad que pretende generar pánico en la población. Todos los médicos y personal de seguridad están haciendo un esfuerzo sobrehumano, a cualquier hora de lunes a lunes, como vamos a permitir que alguien con tanta maldad pueda pretender generar pánico en la comunidad”.⠀

“Le pido a la gente que piense conscientemente lo que hace. Ya estamos actuando contra las personas que se autoconvocaron violando las normas, estamos haciendo la denuncia a la justicia federal. La gente debe entender que nos debemos seguir cuidando, que no podemos volver para atrás. Que hay que respetar las normas”.⠀