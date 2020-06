JUNTOS POR EL CAMBIO Y UN COMUNICADO TITULADO «NOS HACEMOS CARGO»

Es nuestra intención mediante este comunicado, manifestarnos en relación a los sucesos políticos

ocurridos en estos últimos días en nuestro distrito.

Un concejal del ahora oficialismo, en una nota radial pidió que NOS HAGAMOS CARGO.

Cuando se asume la gestión de un municipio se debe respetar la continuidad jurídica y hacerse

cargo de administrar lo que viene, tal como lo afirmaba Moccero en 2015 al entregar su mandato

anterior, tal como lo hizo la gestión de los 4 años de Roberto Palacio y tal como ahora

nuevamente le toca a Moccero.

Dicho esto queremos dejar en claro lo siguiente:

Nos hicimos cargo de asumir el aumento en el gasto en personal, generado por el incremento de

una antigüedad que era del 1% anual y que, por decreto del Intendente Moccero, en Septiembre

de 2015 pasó al 3%.

Nos hicimos cargo del impacto presupuestario en el gasto de personal por los más de 230

empleados, que en septiembre de 2015 y luego de perder las Elecciones PASO de Agosto 2015, el

Intendente Moccero procedió a pasar a planta permanente, incluyendo también personal político

en dicho traspaso.

Nos hicimos cargo de las deudas contraídas por el Intendente Moccero a través de los contratos

de Leasing. Incluso, en el caso particular del equipamiento de la Neonatología, se contrató en

octubre de 2015 abonando su gestión solo 1 de las 36 cuotas pactadas. La gestión de Palacio, tal

como debe ser, abonó las 35 cuotas restantes.

Nos hicimos cargo de hacer las denuncias penales correspondientes, tanto por la fallida obra de la

Terminal de ómnibus, como las obras de agua corriente y cloacas, aportadas por ENHOSA y no

llevadas a cabo según lo establecido.

Nos hicimos cargo de pagar la deuda flotante y el déficit recibidos al momento de asumir, al que si

le sumamos los leasing contratados ascendían al 11.4% del total del gasto ejecutado en 2015.

Nos hicimos cargo de elevar al HCD más de 60 expedientes de reconocimiento de deuda,

correspondiente a gastos del 2015 que no fueron debidamente documentados y registrados por la

gestión del Intendente Móccero. Lo hicimos con el fin de no perjudicar a los proveedores

municipales de muchos años.

Nos hicimos cargo de mejorar notablemente el Hospital Municipal con múltiples obras, un hospital

que en Diciembre 2015 no le funcionaba la calefacción, había goteras en los techos en varios

sectores y poseía una instalación eléctrica obsoleta, sobrecargada y hasta peligrosa.

Nos hicimos cargo de negociar y firmar el convenio colectivo de trabajo para mejorar las

condiciones laborales de los municipales, garantizando que los empleados que menos ingresos

percibían cobren como mínimo el 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil, algo que antes no

sucedía y no le intereso a los gobiernos previos.

Nos hicimos cargo no solo de brindar acceso, sino también de ofrecer capacitación a todos los

concejales en el uso del sistema RAFAM, para que conozcan cómo funciona y de esa manera

puedan controlar los números municipales.

Y ahora, que por decisión del pueblo nos toca ser oposición, podemos decir que NOS SEGUIMOS

HACIENDO CARGO:

Nos hacemos cargo de haber ejecutado un presupuesto de gastos que ha evolucionado a la par de

la inflación de los últimos 4 años, ya que la inflación de Enero/15 a Noviembre/19 fue del 276%,

medida y reconocida por un INDEC nuevamente confiable, y el presupuesto de gastos se

incrementó en un 255%.

Nos hacemos cargo con mucho orgullo de haber equiparado los sueldos de los empleados

municipales a la inflación, otorgando en los 4 años de gestión un incremento salarial de 277%,

prácticamente inédito en el país.

Nos hacemos cargo de haber invertido en personal el 74% del total de presupuesto cuando en el

2015 la afectación fue del 75%.

Nos hacemos cargo de haber dejado un municipio con menos empleados del que encontramos,

existiendo en Diciembre de 2015: 1547 empleados según el acta de transmisión de mandato 2015,

y dejamos 1467 empleados, una diferencia de 80 empleados menos, habiendo sumado un servicio

como el de reciclaje que era una promesa de años y nunca se concretaba. Logramos la disminución

mediante jubilaciones o no renovación de puestos ante renuncias en los casos que no eran

necesarios.

Nos hacemos cargo de haber gastado en bienes y servicios a la población un 24% del presupuesto,

cuando en el 2015 la afectación fue de un 23%.

Nos hacemos cargo de haber presupuestado un gasto para el ejercicio 2019 con un 24% de

inflación, y que terminó cerrando con más de un 54% acelerándose la misma en el último

semestre del año.

Nos hacemos cargo de que el déficit generado en el ejercicio 2019 llega a un 9% del total del

gasto, a diferencia del 11.4% del 2015.

Nos hacemos cargo de haber gobernado con transparencia y decencia, siempre diciendo la verdad

y adjuntando documentación probatoria en nuestras afirmaciones antes eventuales discusiones

políticas.

Nos hacemos cargo de haber gastado más de lo que el presupuesto autorizaba en 2019, pero de

ninguna manera fue mal gastado o malversado como se pretendió dar a entender desde el

oficialismo, y en esto queremos ser muy claros, los casi 114 millones de pesos sobre los que

reclaman que demos explicaciones desde el Frente de Todos FUERON UTILIZADOS PARA PAGAR

LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.

Nos hacemos cargo de haber presupuestado y ampliado el presupuesto para salarios en 806

millones, y que se hayan pagado 919 millones durante 2019, producto de los ajustes por inflación.

aplicados a los aumentos salariales del año anterior, siendo ese excedente correspondiente al

pago de salarios y aguinaldo de Diciembre 2019, ya con Moccero habiendo asumido el cargo.

De la misma manera que el oficialismo nos pidió que nos “hagamos cargo”, le solicitamos que NO

SEAN HIPÓCRITAS.

No sean hipócritas pretendiendo instalar en la población que todas las dificultades que tiene el

municipio son producto de la última gestión cuando al hoy oficialismo le toco gobernar

continuamente el Distrito desde el retorno a la democracia hasta 2015.

No sean hipócritas , acusando a la anterior gestión de “haber gastado 114 millones de pesos de

más en un año electoral”, afirmación ya aclarada anteriormente, cuando en 2015 luego de perder

las elecciones PASO la actual administración paso a planta permanente más de 230 empleados,

incluyendo funcionarios, y entregaron terrenos en lugares que no reunían las mínimas condiciones

para ser urbanizados, comprometiendo seriamente la economía municipal de los años

subsiguientes.

No sean hipócritas y critiquen la utilización de la herramienta del “no quorum” afirmando que es

una traba a la gobernabilidad cuando días anteriores su mismo bloque político a nivel nacional

utilizó dicha herramienta para evitar el tratamiento del decreto referido a los superpoderes

otrogados al Poder Ejecutivo Nacional.

No sean hipócritas al referirse a la austeridad y economías necesarias para afrontar esta crisis,

cuando esta nueva gestión tiene más funcionarios políticos que la anterior, inclusive no

informando la totalidad de los mismos, solicitada oportunamente por el Concejo Deliberante.

No sean hipócritas cuando justifican la solicitud de aumento de 65% promedio en las tasas en

medio de una pandemia y un futuro de la economía incierto utilizando argumentos que un año

atrás refutaban y rechazaban, como la comparación de valores con distritos vecinos.

No sean hipócritas identificando a su gobierno con el slogan “El Municipio de Todos” cuando

utilizan los medios digitales del Estado municipal para hacer publicaciones con intenciones de

adoctrinamiento político, cuyas afirmaciones no representan a la totalidad sino solo a un sector de

la población, como el caso del video publicado últimamente en Facebook Oficial del Municipio

titulado “La Verdad del aumento de tasas”, donde desde un medio del estado municipal se

presenta una posición como la “única verdad”, se responsabiliza y critica al gobierno saliente para

justificar un aumento de tasas en un momento que consideramos no es oportuno.

No sean hipócritas repudiando y manifestándose victimas de publicaciones falsas en redes

sociales, una cuestión que lamentablemente nos afecta a todos, cuando desde cuentas falsas se

presentan imágenes agraviantes a nuestros concejales con un diseño gráfico llamativamente muy

particular y similar al de las publicaciones oficiales del municipio.

Podrán recriminarnos que la deuda es grande, que el excedente presupuestario existe, pero no

podrán culparnos de haber dilapidado, ni mal gastado o malversado el presupuesto municipal.

Como bien dijera el ex Intendente Pachi Palacio “con este poncho he venido, con este poncho me

voy”

Desde Juntos Por el Cambio vamos a seguir dialogando y trabajando con el oficialismo en pos de

ser una oposición constructiva, porque no tenemos dudas que la intención de todos los que

estamos en política es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, pero no vamos a firmar

un cheque en blanco, aún en tiempos difíciles como el que nos toca vivir, ni vamos a permitir que

se instalen afirmaciones sobre nosotros o nuestra gestión anterior que falten a la verdad. Vamos a

seguir trabajando por el 100% de los suarenses representando a más del 44% de la población que

nos acompañó con su voto, controlando la labor del departamento ejecutivo con las herramientas

que disponemos por ley, haciéndonos oír y solicitando la reflexión de un oficialismo con mayoría

en el HCD en temas tan delicados como es la pretensión de un aumento de 65% de tasas en medio

de una pandemia y un futuro económico incierto.

Juntos por el Cambio