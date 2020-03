Heiland dueño del Rally de Coronel Suárez

El suarense Horacio Heiland se dio el gusto de triunfar una vez más en la 43º edición del rally Ciudad de Coronel Suárez que se disputó entre sábado y domingo en caminos aledaños a la planta urbana. La competencia, que sirvió para poner en marcha el campeonato Bonaerense del Sudoeste, fue organizada por el Auto Moto Club suarense y contó con un muy buen parque de autos.

“Fue muy linda carrera, salimos en el primer prime a ver cómo andaba todo, pero los demás los hicimos al ritmo del Mar y Sierras”, señaló el piloto que corre con un Audi A1 MR Turbo con su hija Belén como navegante. “Es un orgullo correr con ella, se comportó muy bien, hizo un trabajo muy bueno tanto en los tramos como en las mesas”, afirmó con orgullo.

La carrera le sirvió al actual subcampeón de la Clase Maxi Rally del Mar y Sierras para probar los cambios en la unidad que atiende el RC Competición, de cara al comienzo de la temporada. La primera cita será los días 27, 28 y 29 de marzo en General Madariaga con el tradicional “Rally Pagos del Tuyú”.

“El auto respondió muy bien, se nota que tiene más potencia, el único inconveniente que tuvimos fue nos quedamos sin frenos en el último prime por la rotura de un flexible y tuvimos que terminar más despacio”, manifestó.

La principal novedad en el Mar y Sierras pasa por la separación de las categorías. A partir de este año los autos con motores turboalimentados y los aspirados correrán por separado, esto significa que los turbo dejarán de llevar 100 kilos de peso y utilizarán una brida de 34 milímetros similar al Rally Argentino.

“La carrera nos sirvió mucho, pudimos probar cosas nuevas, distintas formas de frenaje y también de torque. A diferencia de los motores aspirados, éste trabaja con menos vueltas y por lo general se utiliza un cambio más, por lo que suena como más silencioso. Pienso que fue un buen ensayo para Madariaga”, sostuvo Heiland.

“El recorrido fue muy bueno, a pesar de la tierra en suspensión, fue otra experiencia muy linda con mi hija Belén, ya que ésta fue la cuarta carrera con ella, de las cuales ganamos tres”, finalizó.

A su lado, Belén Heiland transmitió sus sensaciones. “El auto se sintió muy bien, pudimos ir a fondo, nos divertimos mucho que es lo principal”, afirmó la joven.

Al momento de describir a su padre como piloto señaló sin titubear: “Para mí es el mejor, es muy concentrado, la tiene muy clara y mucha memoria. Siempre me sorprende arriba del auto de carrera”.

Con respecto a la posibilidad de acompañarlo fuera de la ciudad, reconoció que “por supuesto que me gustaría, aunque hoy es complicado porque trabajo en Buenos Aires y no me dan los tiempos. Veremos más adelante”.