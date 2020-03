“En todos los sectores están comprendiendo que debemos ajustarnos para poder llegar a pagar los sueldos»

Manifestó el Intendente luego de la reunión mantenida con las Trabajadoras Sociales y el Sindicato de Trabajadores Municipales. Convocó a todos los sectores a trabajar con compromiso y solidaridad para poner de pie a Coronel Suárez

“Nunca se cortó el dialogo conmigo, siempre recibí a todas y me pareció de mal gusto que hayan hecho tres movilizaciones dejando su lugar de trabajo” expresó el Jefe Comunal de Coronel Suárez Ricardo Moccero luego de finalizada la audiencia con las trabajadoras sociales y el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Como forma de aclarar los dichos de las trabajadoras expresó “faltan a la verdad cuando dicen que se les bajó el sueldo entre un 50%, un 30% o un 35%. No es así, que salgan a rectificar, porque no es verdad. Las trabajadoras sociales por 5 horas de trabajo cobran en promedio 48.218 pesos de sueldo”, aclaró.

“No les bajamos la dedicación exclusiva, si las guardias de 4 mil pesos a 1800 pesos porque tienen que entender que no hay dinero, ni para pagar los sueldos. Estamos en crisis”, insistió.

Indicó que a 82 días de gestión el Municipio continua siendo “insostenible”, con una deuda que asciende a los 160 millones, entre pago a proveedores con un atraso de más de 5 meses y los fondos afectados tomados para el pago de salarios.

“Estamos pidiendo a la mayoría de los sectores ajustarnos todos y así lo están entendiendo, es la única manera de salir de la crisis económica” convocó el Jefe Comunal y remarcó, “así como el Ejecutivo congeló sus salarios y el legislativo se hizo una rebaja de un 25% reconociendo la crisis que nos dejaron”

“Hemos achicado un 40% el consumo de gas oil, con la novedad que cubrimos todos los servicios, cuando antes no se cubrían. Arrancamos con dos regadores hoy tenemos siete”

Destacó la buena voluntad y compromiso de trabajadores municipales que salen a la calle a #Responder las demandas de la comunidad, trabajando por los vecinos y vecinas de Coronel Suárez.

“Los trabajadores de servicios públicos saben que no se pueden hacer tantas horas extras, al igual que mucamas, técnicos y personal del hospital redujeron un 50 % sus horas extras y compensan con franco compensatorio, entre todos salimos de esta crisis, con solidaridad y compañerismo”, valoró Moccero.

De igual modo agradeció a los empleados del sector de Agua Corriente que repararon alrededor de 350 pérdidas de agua en sólo 60 días, #Respondiendo a reclamos de más de 8 meses.

Indignado con la situación financiera por la que atraviesa el Municipio y que repercute en la sociedad y en los diversos sectores indicó que “en todos los sectores están comprendiendo que debemos ajustarnos para poder llegar a pagar los sueldos a fin de mes porque el presupuesto que nos dejaron es insostenible. Nos dejaron un presupuesto con el 90% afectado en sueldos. En cuatro años destruyeron la administración municipal, es insostenible lo que nos dejaron”.