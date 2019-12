El municipio tomará todos los recursos afectados para pagar los sueldos de los empleados municipales

Para su aprobación, el Intendente municipal Ricardo Moccero solicitó al Concejo Deliberante una sesión extraordinaria para el viernes 3 de enero de 2020. El próximo lunes 6 estaría el pago del sueldo de diciembre. La deuda total del municipio asciende a los $ 242 millones.

Tras intensas reuniones con su equipo de trabajo, ante la enorme preocupación por el pago de los salarios de diciembre, el Jefe Comunal Ricardo Moccero, decidió tomar todos los recursos afectados y cumplir con los trabajadores, pese a la profunda crisis económica que golpea al Municipio.

De esta manera, solicitó una sesión extraordinaria para el próximo viernes.

Recordemos que tras el traspaso de gobierno el 10 de diciembre, la anterior Gestión de Gobierno dejó un Municipio con una deuda total de $ 242 millones, compuesta por $ 70 millones a proveedores municipales, $ 82 millones de los sueldos del mes de diciembre y $ 90 millones al Instituto de Previsión Social (IPS).

“Y esto sin contar la deuda que asumimos de $ 42 millones de recursos afectados que la gestión anterior tomó para pagar sueldos del mes de noviembre y que ya nos hicimos cargo y devolvimos”, sentenció Ricardo Moccero.

Con el objetivo de resolver esta preocupante situación, el intendente y sus funcionarios recorrieron diversos ministerios del Gobierno Provincial y Nacional en búsqueda de un aporte económico que pueda subsanar el pago de sueldos.

En tal sentido, consiguieron un ATN de $ 30 millones (Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias) pero aún sin fecha pactada para el depósito de fondos.

Además, pidió un adelanto de coparticipación que fue rechazado por la deuda de $ 90 millones con el IPS que dejó la gestión de gobierno anterior, y hasta que no se realice un convenio de pago, no se podría recibir el anticipo, “resolvimos con mi equipo de trabajo que no vamos a firmar un convenio de pago con el IPS, a pesar de esa deuda, porque nos van a retener de la coparticipación” indicó el intendente.

«Ante esta situación y pensando en los trabajadores municipales, que son nuestra prioridad, solicitamos al Concejo Deliberante nos autorice la toma de fondos afectados para pagar la totalidad de los sueldos -posiblemente el día lunes 6- y durante el mes de enero, los $ 6.8 millones restantes del aguinaldo”.

“Queremos aclararle al empleado municipal, ya que algunos piensan que la plata está, que la plata no está y estamos dudando de que vaya a estar en enero, en febrero y en marzo», aclaro y sentenció, «la situación es muy crítica”.