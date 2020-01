El intendente Moccero y más de 300 adultos recibieron a la Jefa de Pami Bahía Blanca

“Tenemos un gobierno Nacional y Popular cuya prioridad son los adultos mayores, nunca más un gobierno insensible que los ignore y abandone”

Afirmó el Intendente Ricardo Moccero quien junto a la funcionaria del Pami doctora Paola Buedo mantuvo una reunión de trabajo con el Intendente, recorrió el Hogar de Ancianos Domingo Goñi, el hospital municipal Doctor Raúl Caccavo y compartió una choripaneada en el campamento de adultos mayores que se desarrolló en el predio de Boca Juniors.

Acompañada por el Intendente de Coronel Suárez Ricardo Moccero, la Jefa de Pami Bahía Blanca, doctora Paola Buedo y la responsable de Promoción Social y Comunitaria de Pami Bahía Blanca Ángeles Celani recorrieron y visualizaron junto a funcionarios del gabinete, el trabajo que el organismo desarrolla en el Hospital Municipal Doctor Raúl Caccavo y en el Hogar de Ancianos Domingo Goñi, al tiempo que se llevó inquietudes y propuestas para desarrollar en nuestra ciudad, con el propósito de sumar prestaciones y beneficios para los adultos mayores del distrito.

Para culminar la jornada en la ciudad, todos los funcionarios se sumaron junto al secretario de Gobierno Gastón Duarte y al director del Consejo de Adultos Mayores Osvaldo Lezica al campamento que se desarrolló en el predio del Club Boca Juniors en el marco de la Colonia de Vacaciones que llevan adelante el Municipio y Pami a través del Consejo de Adultos Mayores.

En el campamento más de 300 adultos recibieron con aplausos y cálidas palabras al Intendente Moccero y a la Jefa de Pami, doctora Paola Buedo, que se sumó al baile junto a los adultos.

Al momento de las palabras fue Hilda, en representación del Consejo de Adultos Mayores quien con emoción expresó el cambio que produjo en sus vidas el haber comenzado a participar de las distintas propuestas que lleva adelante el Consejo de Adultos: yoga, vóley adaptado, coro, colonia de vacaciones, baile. Por lo que agradeció profundamente la decisión del Municipio y del Pami de acompañarlos y de hacerlos “cada día más felices”.

“A mi esposo y a mí este Consejo nos cambió nuestras vidas, hace varios años que él juega al tejo, va al coro y al taller de la memoria. Yo, hago vóley adaptado que es mi pasión y me mantiene activa hace unos cuantos años. Aparte he ido a coro, a tejo, al taller de la memoria, y en la actualidad estoy haciendo danza y yoga. Como solemos decir: Más zapatillas, menos pastillas”, afirmó Hilda ante el aplauso de los más de 300 adultos presentes en el campamento.

En tanto, el Intendente Ricardo Moccero afirmó con contundencia que “tenemos un gobierno Nacional, Provincial y Municipal que tiene como prioridad a los adultos, que sabe de sus necesidades y carencias, que siente lo que ustedes han sufrido”.

“Ustedes se dan cuenta que después de estos cuatro años de un gobierno insensible, que destruyó a los jubilados, que los perjudicó, que los ignoró tenemos la alegría de que tenemos un proyecto nacional y popular para todos ustedes, que Pami no los va a volver a abandonar, porque para nuestro gobierno, para nuestro Presidente, para nuestro Gobernador primero están las personas”.

Y continuó “en el hogar (por el hogar de ancianos Domingo Goñi) recién una señora nos dijo: por fin después de cuatro años volvemos a tener un intendente y yo digo que volvimos porque tenemos ganas de ayudar, de acompañar, de estar al lado de ustedes. Porque para nuestro gobierno lo primero son las personas, nosotros somos servidores nos interesa la gente, los vecinos y vecinas, nos interesa que los jubilados vuelan a tener la alegría de vivir y de prolongar la vida”.

Y finalmente manifestó “…solo les pido que tengamos MEMORIA, para que lo que sucedió en estos últimos cuatro años le digamos: NUNCA MAS. Nunca más la desidía de un gobierno anti popular que pensó en sus bolsillos ante que en la gente”.

Luego, la titular del organismo en Bahía Blanca Paola Buedo expresó “los felicitó, estoy orgullosa que existan personas que tengan esta iniciativa y energía que ustedes tienen. Para nosotras las personas mayores son un capital social muy importante, porque ustedes son la voz de la experiencia que nosotros como sociedad tenemos que escuchar y fortalecer”.

La responsable de Promoción Social y Comunitaria de Pami Bahía Blanca Ángeles Celani resaltó el trabajo que desarrollan en el distrito desde 2012 y calificó al Consejo de Adultos como “el mejor del sudoeste de la provincia”.

El secretario de Gobierno Gastón Duarte destacó el trabajo del equipo que integra el Consejo de Adultos Mayores, “porque en este difícil momento por el que atraviesa el municipio, sin este equipo de trabajadores hubiera sido imposible llevar esto adelante”.

Además, hizo especial hincapié, en el reconocimiento nacional y provincial que tiene el Consejo de Adultos Mayores de Coronel Suárez, que este año cumplirá su 10° aniversario, llevando adelante políticas públicas pensadas para brindar una mejor calidad de vida a nuestros adultos.

“Tienen que sentirse orgullosos –dijo Duarte- porque sin ustedes el Consejo de Adultos Mayores no podría llevarse adelante. Son sus ganas, el cariño, el ímpetu que hacen que seamos uno de los mejores Consejo de Adultos Mayores de la provincia de Buenos Aires”.

Osvaldo Lezica agradeció al jefe comunal por la creación –hace 10 años- del Consejo de Adultos Mayores.

“Gracias Ricardo por tener el compromiso político de la creación y de seguir y seguir trabajando por la salud de esta franja etaria tan vulnerable que tanto ha tenido que sufrir estos últimos cuatro años” y a Pami por seguir trabajando por esta población vulnerable”.