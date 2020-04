EL HOSPITAL DE CORONEL SUÁREZ NECESITA 35 MILLONES PARA HACERLE FRENTE A LA PANDEMIA

Si bien el distrito de Coronel Suárez cuenta con 11 respiradores artificiales, desde el área de Salud municipal y quienes están al frente en el Hospital Municipal piden una inversión que ronda los 35 millones de pesos, para realizar una obra que supone dotar al nosocomio de más camas de internación además de adecuar una nueva guardia.

Así lo confirmó el presidente del Concejo Deliberante, Fabián González, quien mantuvo una reunión con los doctores Soledad Firpo y Rodrigo Gasteneguy, el secretario de Salud, Fernando Migliavaca, e integrantes del departamento Ejecutivo y concejales.

“Gasteneguy hizo un análisis de lo que precisa el hospital, que en dinero significa entre 35 y 40 millones de pesos. Dinero no hay: se cayó la cobrabilidad de las tasas municipales y el aumento de las mismas aún no está definido. En los últimos 15 días no entró dinero a la municipalidad”, dijo.

De dónde sacar ese dinero es lo que va a generar cierta polémica en el futuro, porque lo que se pretende es utilizar uno de los fondos afectados correspondiente a la Comisión Vial.

“Gracias a que ellos hicieron las cosas bien en su momento y que no pudieron comprar la maquinaria el año pasado es que existe ese fondo. Hoy con ese dinero se podrían hacer las reformas necesarias”, comentó.

Para González, las medidas que se tomen deben solucionar las medidas que impliquen a la mayor parte de la población.

“Hoy tenemos que pensar en la salud de todos los suarenses. Esperamos el acompañamiento de los concejales de la oposición. Yo adelanté que apoyaré la medida”, señaló.

Las obras que se necesitan incluyen utilizar el área que hoy usa Desarrollo Social para transformarlo en habitaciones, lo mismo que el sector donde estaba ubicado el buffet en el hospital, donde se pondrán entre 5 y 6 camas.

“En el sector de Desarrollo Social se piensa en comprar entre 50 y 60 tubos de oxígeno, que son muy caros. Hay que armar equipos de trabajo y una guardia alternativa para recibir a los enfermos comunes”, dijo.

González además remarcó que hace falta otro tipo de insumos y que los costos han subido en todos lados.

“Por más que hayan aumentado debemos comprarlos porque no nos podemos dar el lujo de no tenerlos. Queremos que todos los suarenses puedan ser atendidos si lo necesitan”, sostuvo.

Por último valoró el trabajo de la Comisión Vial Rural y de los productores agropecuarios y dijo que espera que entiendan que llegado el caso se deberá utilizar ese recurso afectado para garantizar la salud pública.

