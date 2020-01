DETENIDO POR NO ACATAR LA PERIMETRACION ORDENADO POR EL JUEZ

Se trata del ciudadano RICARDO DANIEL MARTINEZ (36), quien el lunes alrededor de las 19,00 hs tras recibirse un llamado al 101 de emergencias, fue aprehendido por el personal policial actuante, atento no acatar la orden del Juez de Paz Letrado, de no acercarse al domicilio de ex pareja, en el marco de una causa por violencia de género, tras lo cual fue puesto a disposición de la fiscalía N° 15 de Flagrancia del Dpto Judicial de Bahia Blanca, quien ordenó su traslado el martes a sede judicial, a efectos de ser indagado, quedando su situación procesal a consideración del Fiscal actuante. La causa que se instruyo es por del delito de DESOBEDIENCIA (Art. 239 del Código Penal).