COMUNICADO DE JUNTOS POR EL CAMBIO «CORONEL SUÁREZ UN DISTRITO CON DOS INTENDENTES»

Desde que empezó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a efectos de combatir el COVID 19 en nuestro país, hemos visto y escuchado cómo desde distintos estamentos del gobierno y aún con diversas posiciones políticas al frente de cada uno de ellos se trató de mantener un mensaje criterioso, unificado y coherente en este difícil momento y obviamente no exento de incertidumbre ya que sabíamos que mucho de lo que se aplicaba era en base a prueba y error.

Desde ese momento en todo Coronel Suárez el Municipio – como corresponde – tomó cartas en el asunto y a través de un Comité de Crisis comenzó con una serie de medidas tendientes a evitar que entre el virus al Distrito y además a preparar nuestro sistema sanitario si fuese necesario utilizarlo con algún paciente.

Al inicio nadie del Concejo Deliberante formó parte del mismo y ante nuestro malestar se incluyó al Presidente y a un representante de cada bloque, por lo tanto asistimos a algunas de sus reuniones, en las que invariablemente nos dimos cuenta que para con nosotros más que un comité de crisis era un comité de información de las decisiones tomadas sobre el COVID 19.

Sin embargo, SIEMPRE nuestro bloque aportó ideas a través de los canales de diálogo con el Gabinete y acompañó las solicitudes del Ejecutivo ante el Concejo Deliberante ya que está clara nuestra responsabilidad ante semejante problemática sanitaria, aunque sí percibimos cómo el accionar del Intendente se volvía cada vez más altivo, paternalista y con un alto grado de autoritarismo como por ejemplo y a tal punto, que todo ciudadano suarense tiene que tener un permiso individual con su firma para hacer lo que ya un decreto nacional autoriza.

Pues bien, en varias ocasiones periodísticas escuchamos y leemos en las redes como se arroga el éxito personal de la lucha contra la pandemia como si el comportamiento de TODA LA COMUNIDAD DEL DISTRITO nada tuviese que ver, con actitudes de la gran mayoría de nuestros ciudadanos ejemplares y cumpliendo al pie de la letra las distintas recomendaciones de los profesionales de la salud –a nuestro juicio los únicos autorizados para hablar en este contexto- y así evitar males mayores.

Sin embargo en este último tiempo no sólo se acrecentó esa manera de gobernar –como el comisario del pueblo- sino que además su postura tiene como eje dominante dos visiones diferentes para la misma situación según quien sea su interlocutor, por eso nos preguntamos ¿cuál es el Intendente? citando algunos ejemplos:

• ¿El Intendente que habla maravillas del cuerpo médico de nuestro Distrito, o el Intendente que les pide la renuncia a los médicos que no piensan políticamente como su parecer porque salen a expresarse libremente?

• ¿El Intendente que declara al Diario La Nación del 24 de Junio “si es una cuestión humanitaria, debemos contener a enfermos de otros distritos de coronavirus”, o el Intendente que un día después declara que es una mentira para generar pánico en la población?.

• ¿El Intendente que lamenta la movilización organizada al aire libre en el día de la Bandera considerando que infringe con el confinamiento, o el Intendente que abraza a una familia en su despacho ese mismo día para sacarse una foto?

• ¿El Intendente que deja entrar a periodistas de La Nación y de C5N a entrevistarlo y “vender a nuestro Distrito como ejemplo”, porque considera que teniendo el hisopado negativo no hay peligro de sus visitas, o el Intendente que coincide con los Médicos Coordinadores cuando dicen que dicho test no asegura que la persona no esté contagiada?

Están diciendo que estas visitas innecesarias y patrocinadas, provenientes de AMBA fueron un peligro para la seguridad de nuestro pueblo.

Ante estos hechos indiscutibles, nuestra conclusión es que es el mismo Intendente de siempre, con el criterio autoritario de ejercer el poder para demostrar “acá el que manda soy yo”, unificado y coherente sólo con los que piensan como él y lo adulan constantemente.

Nosotros, el Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio, pensamos distinto, pensamos que hay que tener un criterio unificado y coherente con todos y por igual.

BLOQUE DE CONCEJALES DE JUNTOS POR EL CAMBIO