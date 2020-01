COMO SE PIDE: «MIENTE, MIENTE QUE ALGO QUEDARÁ»

Atento a los recientes dichos del Intendente Moccero sobre la situación económica de la Municipalidad de Coronel Suárez es mi intención manifestar mi posición a la población y respaldar con documentación probatoria mis palabras.

Mientras Moccero afirma y difunde que la deuda recibida es de $ 242 millones, la deuda documentada al 10 de diciembre es de $39.151.369,64. (Folio 632 acta de traspaso 2019 firmada por Palacio y Moccero – documento adjunto 1), a los que se suman $ 42.500.000 millones de recursos afectados (documento adjunto 2) para pagar sueldos autorizados por el HCD y devueltos en estas semanas totalizando $ 81.651.369,64.

Moccero habla de una deuda del IPS generada durante la gestión Palacio, dicho reclamo del IPS existe pero NO fue generada en los últimos 4 años como afirma el actual intendente, sino por las anteriores gestiones de Moccero, ya que se originó entre 2008 y 2013 según consta en la documentación adjunta 3 a 10.

Por esta razón nuestra gestión tampoco pudo contar con recursos adicionales como son los adelantos de coparticipación en 2019, luego de la sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Por dicho reclamo del IPS tampoco se firmó un convenio de pago en nuestra gestión por las mismas razones que el actual intendente esgrimió que no firmaría en la actualidad.

Moccero manifiesta que recibió un municipio devastado e inviable culpando a nuestra gestión, cuando el origen de los problemas económicos fueron la contratación de 242 empleados y la suba de la antigüedad pagada de 1 a 3% luego de los resultados electorales adversos a su espacio en las PASO 2015, subiendo significativamente la cantidad de recursos afectados a salarios dejando un municipio que a pesar de las dificultades pudimos conducir, e incluso comenzamos a solucionar este problema estructural heredado dejando 80 empleados temporarios y permanentes menos que cuando asumimos en 2015 (documento adjunto 11).

Moccero denunció penalmente en Octubre de 2019 la utilización de fondos afectados para pagar sueldos ya que consideraba esto un delito, y hoy día utilizo el mismo método para pagar los salarios de Diciembre. Me pregunto, ¿ahora no es delito y antes lo era?.

Cuando la gestión de Cambiemos solicitó la utilización de fondos afectados para el pago de sueldos en el Concejo Deliberante el Frente de Todos no acompaño dicho pedido, y en el día 2/1/20 la bancada de Juntos por el Cambio aprobó la sanción de la ordenanza que habilita el pago de los salarios de Diciembre con fondos afectados gracias a la presencia de nuestros concejales, quienes eran mayoría y estaban en condiciones numéricas de rechazar el proyecto debido a ausencias de concejales del Frente de Todos.

Esa es nuestra forma de trabajar, ser una oposición constructiva y acompañar las decisiones necesarias para que nuestro distrito pueda seguir funcionando.

Instamos al intendente Moccero a que cada vez que pretenda instalar una idea, que según las experiencias de los últimos tiempos son exageraciones o directamente mentiras, acompañe con documentación respaldatoria sus dichos tal como lo hacemos desde nuestro espacio.

Caso contratrio, nos permitimos pensar que el actual intendente informa siguiendo el criterio de la frase “miente miente que algo quedara”.

La documentación respaldatoria que prueba lo expresado en esta nota se encuentra en internet en el enlace bit.ly/mocceromiente

Roberto “Pachi” Palacio

Intendente Municipal (Mandato Cumplido 2015-2019 – Cambiemos)