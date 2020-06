COMO SE PIDE: EL ADIOS A REBECCA

SOY UNA PERSONA MAYOR DE 82 AÑOS, QUE HACE MAS DE 8 AÑOS QUE VIVO SOLO, HE VIVIDO EN COMPAÑÍA DE UNA MASCOTA -MI PERRITA REBECCA-, LA CUAL ME SEGUÍA A TODOS LADOS DONDE CONCURRIA, ESPERANDOME EN LA PUERTA PARA REENCONTRARSE CONMIGO A MI SALIDA. ME ENTENDÍA UNA CANTIDAD DE PALABRAS QUE LLAMABA LA ATENCIÓN, TODO LO APRENDÌA CON UNA FACILIDAD ASOMBROSA, ERA MUY ESPECIAL, ASIMISMO TAMBIÉN LA ENTENDÍA CON SU MANERA DE MOVERSE. LAMENTABLEMENTE FUÈ EL 20 DE MAYO EL ÚLTIMO DÌA QUE ME ACOMPAÑÓ, AL CRUZAR LA CALLE CORRIENDO COMO SIEMPRE SE LO PEDIA, TERMINÓ CON UN ATAQUE CARDÍACO, DE LO CUAL NO SE PUDO RECUPERAR, Y ME DEJÓ LA ANGUSTIA Y DESESPERACIÓN DE SU PARTIDA COMO SI FUERA UN FAMILIAR MAS. TAMBIÉN, ME DEJÓ UNA ENSEÑANZA, LA CUAL NO TUVE EN CUENTA HASTA QUE ME ENCONTRE CON SU AUSENCIA, LO BIEN QUE ME ACOMPAÑABA Y ME AYUDABA A SOBRELLEVAR LA SOLEDAD.

GRACIAS REBECCA, NUNCA TE OLVIDARÈ. TU AMO.

FRANCISCO HUTH 05/06/2020.-