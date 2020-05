COMO SE PIDE. «CUIDADO», EL COVID19 ACECHA CORONEL SUÁREZ LOS DOMINGOS

No se recomienda nunca actuar o hablar en caliente. Por eso voy a hacer un esfuerzo enorme para que mientras escribo estas líneas no me gane la bronca, la indignación y la impotencia que se siente cuando se vive una situación insostenible como la de no poder circular en esta ciudad o visitar familiares los domingos a esta altura de la insoportable cuarentena. Felicito al Presidente de la Nación, y a todos los gobernantes que inmediatamente que el Covid-19 comenzó a contagiar gente en Argentina tomó la medida de imponer la cuarentena para evitar contagios masivos y a la vez prepararnos desde lo logístico y estructural para atender los potenciales casos en los centros de salud.

Pasaron 58 días y en el país, oficialmente, existen8078 infectados y hubo 370 muertes, lamentablemente.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el territorio donde más casos hay al día de ayer domingo 17 de mayo, con 3706 y 147 muertes. En Coronel Suárez no se registran contagiados afortunadamente. ¿Es necesario seguir sosteniendo una cuarentena donde los domingos la gente deba quedarse encerrada en sus casas, no poder ni asomar la nariz por la vereda prácticamente? ¿En qué datos científicos y de sentido común se apoya una decisión tan irrisoria, controladora y autoritaria?

Por favor que alguien con más información y sin la ignorancia con la que cargo encima responda a esta inquietud. Quiero que alguien me explique con argumentos irrefutables la medida de no poder salir de la casa los domingos.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos llevan 3706 casos de ventaja respecto a este distrito y el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien siempre se mostró muy estricto respecto a las medidas a tomar para la ciudad que gobierna, al punto de querer impedir prácticamente que los adultos mayores salgan de sus casas, permitió las salidas recreativas de familias. Y el fin de semana las postales de la ciudad mostraban padres y madres con niños realizando paseos.

En contrapartida, acá en Coronel Suárez, el Intendente Ricardo Moccero sigue sosteniendo una medida insostenible desde el punto de vista científico, impresentable desde el sentido común, y sólo entendible desde un espíritu controlador, y no voy a decir manipulador porque sería exagerado, ¿sería exagerado? No lo digo por las dudas. Y saben qué está causando esta medida a esta altura de la cuarentena, al menos en este distrito, inocular en mucha gente el gen del ‘botonismo’ (ser botón, buchón, y no se trata de un código del hampa, sino de no caer en roles para los que el ciudadano no debe prestarse), de la denuncia vil y sin sentido, propia de una idea de dominación de una sociedad en la que cada uno tendría que denunciar a su vecino si sale a visitar a sus familiares porque hace dos meses que está encerrado en su casa.

Por eso ayer en Pueblo San José una persona con mucho afán de ‘botonismo’, que demostró ser fiel discípula de esta idea arbitraria, ayuna de todo respaldo científico y huérfana del más común de los sentidos, denunció que una persona visitó a su hermana y cayó la Policía en el domicilio para ‘tomarle los datos’ y hacerla ir a su casa. ¿Es necesario llegar a esto? Me causa bronca, indignación y un poco de tristeza que hayamos llegado a este punto.

A eso se ha llegado en este distrito. No quiero pensar que esta cuarentena ya forzada en un distrito sin casos, afortunadamente, gracias a las medidas tomadas en un principio y sobre todo a la gran responsabilidad civil y social de gran parte de la ciudadanía, está siendo aprovechada por las autoridades municipales para mantener mansita a la gente, adiestrarla en la práctica del buchoneo y lo peor de todo, inoculando el miedo como control social.

No voy a citar ejemplos históricos de líderes gubernamentales, democráticos o dictadores, que insuflaron el miedo como método de control social. Simplemente quiero y con mucha humildad exijo que me cierren la boca con argumentos irrefutables sobre seguir manteniendo esta irrisoria medida a esta altura de no poder asomar la nariz por la ventana los domingos, so pena de que los adeptos al buchoneo y sostenedores de una falsa idea de responsabilidad social (impulsada subrepticiamente por las autoridades) nos caigan encima como si fuésemos verdaderos delincuentes o desestabilizadores del orden público.

Si me demuestran científicamente y con argumentos de otra índole que esta medida es vital y necesaria para que no nos contagiemos el Covid-19 los domingos, juro que escribo una nota del mismo calibre reconociendo la sapiencia y contundente inteligencia de quien decidió imponer esta medida manteniendo a los suarenses encerrados hace dos meses los domingos aunque no se haya registrado ningún caso de Covid-19. Y no hablo de que se debieran copar plazas y la gente andar sin tapabocas y sin respetar el distanciamiento social.

Por cierto, ¡¿cómo haremos para construir sótanos en todas las viviendas cuando se registre un caso de Covid-19 y nos manden a seguir con la cuarentena ya ni siquiera viendo la luz del día?!

Iván Kraft

DNI 25.947.635