CARTA ABIERTA DE LOS CONSEJEROS ESCOLARES DE JUNTOS POR EL CAMBIO

Los consejeros escolares abajo firmantes, y en reconocimiento de que los actos públicos tienen que ser conocidos por toda la ciudadanía, queremos informar y aclarar las acciones que se están llevando a cabo.

En el marco de esta pandemia el Consejo Escolar está realizando la distribución de módulos alimentarios para ayudar a las familias que lo necesitan. Nuestro Distrito lleva entregado, incluido el mes de mayo completo, alrededor de 5300 bolsones. Este trabajo es en conjunto con la Dirección General de Cultura y Educación y los transportistas del Distrito quienes acompañan la gestión repartiendo bolsones y ayudando en la distribución de los cuadernillos para asegurar la continuidad pedagógica. En este contexto de emergencia vale aclarar que se autorizó la inclusión de dos escuelas de DIEGEP (Dirección de Educación de Gestión Privada) como son los Parroquiales “San José” y “Santa María”, lo que históricamente, por ley normativa del Servicio Alimentario Escolar (SAE), jamás se habían autorizado, más allá de la gestión de gobierno que primara en el Distrito. Esto nunca se había autorizado debido a que habiendo una escuela de gestión pública con el servicio alimentario en la misma comunidad, las familias podían optar ante la necesidad. Esta autorización fue, y es, excepcional en el marco de esta pandemia y queremos resaltarlo, cómo también que la administración y supervisión del SAE es exclusiva potestad del Consejo Escolar. No corresponde, de ningún modo, que desde la Dirección de Educación se informe que “se realizará un relevamiento para evaluar cómo funciona el servicio en todas las escuelas secundarias del distrito” cuando, permanentemente, todos los directivos se comunican con los consejeros ante cualquier necesidad. Creemos que, de ningún modo, corresponden estas declaraciones por parte de la Directora de Educación Municipal cuando mencionando, únicamente, a dos consejeros lo único que logra es generar rispideces dentro del cuerpo cuando, históricamente, nunca las hubo.

También queremos aclarar que el tema Becas Municipales, como su nombre lo indica, corresponden en lo presupuestario al Ejecutivo y en lo administrativo al Honorable Concejo Deliberante, a través de las comisiones pertinentes. Los consejeros escolares NO tenemos injerencia en dicho tema y no corresponde a nuestra función. La participación de algunos consejeros no responde al accionar de todo el Consejo Escolar.

Por último, aprovechamos la oportunidad para agradecer a proveedores, transportistas, directivos, docentes y auxiliares que, en este contexto, están realizando, al igual que nosotros, actividades que están “muy lejos” de la función que nos es propia pero que seguiremos haciendo con el mismo entusiasmo y compromiso con el que asumimos este desafío desde el primer día.

Soler, Perla

Previsdomini, Susana

Méndez, Alfredo

Filipuzzi, Ezequiel