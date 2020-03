Al sonar de la sirena #QuedateEnCasa

Para asegurar el normal abastecimiento de alimentos para la población todos los comercios del rubro alimenticio se encuentran abiertos de 8 a 16, sin excepciones. En tanto que las farmacias atenderán de 8 a 16 y luego continuarán según turno establecido por ventanilla. De igual modo, los médicos de la ciudad expresaron su voluntad de acompañar el horario establecido por el Comité de Crisis, atendiendo de 8 a 16, con una guardia de URGENCIA a través de celulares de atención a pacientes. Los comercios de delivery funcionarán de 20 a 23.

✍Por disposición del Intendente Municipal Ricardo Moccero, a partir de HOY martes 24, en el marco de la Emergencia Sanitaria por Coronavirus y el decreto Presidencial que dispuso AISLAMIENTO OBLIGATORIO PREVENTIVO, a las 16 horas sonará la sirena de los Bomberos Voluntarios para indicar la OBLIGATORIEDAD a todos los vecinos y vecinas que se queden en sus casas. ⠀

❗Nadie podrá circular por las calles de la ciudad a partir de las 16 horas. Habrá controles policiales y sanciones a los que no puedan justificar su presencia en la vía pública.⠀

🗣Se reitera a los COMERCIOS LOCALES (supermercados, cooperativas, almacenes de proximidad y mayoristas de alimentos) que el horario de atención al público es de 8 a 16, mientras que los DELIVERY podrán funcionar de 20 a 23 sin excepciones.⠀

⚠Recuerden que no pueden salir a pasear mascotas, ni andar en bicicleta por la senda de la salud, ni realizar ninguna salida que no sea de EXTREMA NECESIDAD.⠀

👉Las compras deben realizarse una vez por semana.⠀

👉Las farmacias en la ciudad atenderán de 8 a 16 y luego continuarán según turno por ventanilla. En tanto en los Pueblos Alemanes, atenderán en igual horario y del mismo modo las farmacias de Huanguelén.